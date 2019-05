Frau auf Parkplatz erstochen: Mordprozess am 5. Juni

Ein 36-Jähriger muss sich am 5. Juni am Landesgericht St. Pölten wegen Mordes verantworten. Er soll seine Ehefrau im Jänner auf einem Parkplatz erstochen haben.

Der Prozess wegen Mordes gegen einen 36-Jährigen, der seine vier Jahre jüngere Ehefrau im Jänner auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Tulln erstochen haben soll, findet am 5. Juni am Landesgericht St. Pölten statt. Die Verhandlung im Schwurgerichtssaal beginne um 9.00 Uhr, sagte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Mittwoch auf APA-Anfrage.