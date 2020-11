Französischer Botschafter bedankt sich für Corona-Behandlung bei AKH

Der französische Botschafter Gilles Pécout hat sich am Mittwoch für seine Corona-Behandlung beim AKH auf Twitter bedankt.

Der französische Botschafter in Wien, Gilles Pécout, hat sich am Mittwoch auf Twitter für die Behandlung seiner Covid-19-Infektion im Wiener AKH bedankt. "Nach 19 Tagen gestern aus dem Wiener AKH @MedUni_Wien entlassen, wo ich für eine schwere Covid-Erkrankung optimal behandelt wurde. Herzlichen Dank an das Personal und die Ärzte für ihre Kompetenz, akademische Strenge und Humanität. Mit meiner tiefen Bewunderung, alles Gute!", schrieb Pécout.