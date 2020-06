Franz Ruf ist neuer Generaldirektor für öffentliche Sicherheit

Der langjährige Salzburger Landespolizeidirektor Franz Ruf ist neuer designierter Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit.

Franz Ruf als Generaldirektor für öffentliche Sicherheit präsentiert

Franz Ruf begann seine Laufbahn bei der österreichischen Exekutive Ende 1989 mit dem Eintritt in die Bundesgendarmerie, nebenbei schloss er 2000 ein mit einer Berechtigungsprüfung begonnenes Studium der Rechtswissenschaften ab, die Promotion erfolgte ein Jahr darauf. Von 2008 bis 2012 war Ruf Mitglied des Menschenrechtsbeirates, in der Berufungskommission des Bundeskanzleramtes war er dies ab 2009.

Weitere berufliche Meriten holte sich der Salzburger durch die Mitarbeit in der Projektgruppe "Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl" zudem war er Mitglied des Kernteams für das Reformprojekt "Landespolizeidirektion". Im September 2012 wurde er dann Salzburger Landespolizeidirektor (LPD), in einem Interview auf der Internetpräsenz der LPD nannte er damals "Einbruchs- und Gewaltkriminalität, Cybercrime, Extremismus und illegale Migration" als langfristige Trends, auf die es zu reagieren gelte.

Franz Lang tritt Ruhestand an

Mit Ruf folgt ein Salzburger einer Salzburgerin ins Innenministerium (BMI) am Minoritenplatz nach. Seit 1. April 2019 übernahm Reinhard Schnakl, seit 2017 Leiter der Gruppe II/A (Organisation, Dienstbetrieb und Einsatz) im BMI, das Amt nach dem Abgang von Michaela Kardeis nur interimsmäßig. Sie verließ den Posten, um in das Verbindungsbüro in den USA zu wechseln, was im Herbst vergangenen Jahres dann auch erfolgt ist. Schnakl wiederum vertrat den Direktor des Bundeskriminalamts (BK) und offiziellen Stellvertreter der Generaldirektorin, Franz Lang, da dieser in einen geplanten Krankenstand ging.