Franiskanerplatz in Wiener City fertig saniert: Eröffnung am 4. Oktober

Am Franiskanerplatz 5 konnten die Sanierungsarbeiten abgeschlossen werden. Das denkmalgeschützte Barockhaus wurde nach den Vorgaben des Bundesdenkmalamts restauriert.

Am 4. Oktober findet die Eröffnung des Barockhauses nach der Sanierung statt. Nach den Vorgaben des Bundesdenkmalamts wurde das Haus am Franziskanerplatz 5 restauriert und das Dachgeschoß ausgebaut. Die Feier findet im ebenfalls frisch renovierten Innenhof statt.

16 Monate wurde saniert

16 Monate wurde am Dach des fünfgeschossigen Barockhaus gearbeitet. Um 10 Wohnungen wurde es ausgebaut und auf der Nordseite mit historischen Dachziegeln eingedeckt. Es stehen ab jetzt 4.300 Quadratmeter zur Miete zur Verfügung. Eine Wärmewasserpumpe sorgt nun für ein ökologisches Heizsystem. “Bei diesem Projekt galt für uns von Beginn an: Schönheit vor Gewinnmaximierung”, so Eigentümerin Ingrid Soulier. Sanierungsarbeiten fanden auch im Keller, im Hof und in den drei Stiegenhäusern statt.