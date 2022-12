Fraktionen über Anzahl der Sitzungstage im U-Ausschuss uneins

Wie viele Befragungstage bis zum Ende der in Aussicht genommenen Beweisaufnahme am 1. Februar im ÖVP-U-Ausschuss stattfinden sollen, ist bislang noch unklar.

Der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss ist bekanntlich in die Verlängerung gegangen. Offen bleibt jedoch, wie viele Befragungstage bis zum Ende der in Aussicht genommenen Beweisaufnahme am 1. Februar stattfinden sollen. Bis dato ist in den Gesprächen unter den Fraktionen kein weißer Rauch aufgestiegen. SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer wendet sich daher nun in einem Schreiben an den Vorsitzenden, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), und spielt ihm den Ball zu.