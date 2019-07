Frage des Tages: Sollen zwölfjährige Kinder bereits strafmündig sein?

Die Wiener FPÖ fordert eine Herabsetzung der Strafmündigkeit von 14 auf 12 Jahren. Der nicht amtsführende Vizebürgermeister Dominik Nepp verwies dabei auf eine Debatte aus Deutschland und Vorfälle in Wien.

In Europa kann jedes Land das Alter für Strafmündigkeit selbst festsetzen. So sind in Deutschland Kinder erst ab 14 Jahren strafmündig, in der Schweiz und Großbritannien gilt die Strafmündigkeit bereits ab zehn Jahren. In den Niederlanden ist ein Alter von zwölf Jahren festgelegt.