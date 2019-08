Frage des Tages: Sind Sie ein Katzen- oder Hundemensch?

Katzen sind die beliebtesten Haustiere der Österreicher, doch nicht jeder kommt mit den oft eigenwilligen Samtpfoten klar. Wir fragen unsere Leser anlässlich des heutigen Weltkatzentages: Sind Sie ein Katzen- oder Hundemensch?

Rund 1,5 Millionen Stubentiger werden in einem Viertel der heimischen Haushalte von ihren Besitzern liebevoll umsorgt und geliebt.

Katze oder Hund: Welcher Vierbeiner ist bei Ihnen beliebter?

Wir wollen von unseren Lesern am Weltkatzentag wissen, welchen Vierbeiner sie lieber um sich haben.

Weltweit nach wie vor Fälle von Tierquälerei

Auch in Wien wird die Moderasse "Schottische Faltohrkatze" gerne zum Verkauf angeboten. Was süß ausschaut, bedeutet für die Tiere höllische Qualen, so die Tierschutzombudsstelle Wien (TOW), denn hinter den charakteristischen Faltohren stecken deformierte und verkrüppelte Ohrmuscheln, die durch die Krankheit Osteochondrodysplasie verursacht werden. Die Krankheit führt weiters vor allem im Bereich der Beine und der Wirbelsäule zu sehr schmerzhaften Gelenksveränderungen und Lahmheit.