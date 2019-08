Frage des Tages: Sind die Wiener Öffis sicherer geworden?

Im Sommer 2017 starteten die Wiener Linien ihre Sicherheitsoffensive. Seitdem steht an Bahnsteigen Sicherheitspersonal bereit, die Videoüberwachung wurde ausgebaut. Aber fühlen Sie sich in U-Bahn, Bim und Bus sicherer?

Wurden die Wiener Öffis sicherer?

In Wirklichkeit stehen jedoch meist kleinere Vergehen an der Tagesordnung. So sind die Top-Themen der Aufsichtspersonen Hunde ohne Maulkorb oder Fahrgäste mit Scooter, Skateboard und Co. Was ist also Ihre Einschätzung? Fühlen Sie sich in der Wiener U-Bahn, Bim und Bus seit der Einführung des Sicherheitspersonals wirklich sicherer?