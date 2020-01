FPÖ wird Ministeriengesetz im Bundesrat nicht blockieren

Am Montag kündigte Klubobmann Kickl an, dass die FPÖ das Ministeriengesetz im Bundesrat nicht blockieren würde.

Die FPÖ wird das Bundesministeriengesetz im Bundesrat nicht blockieren. Das kündigte Klubobmann Herbert Kickl am Montag via Aussendung an. Am vergangenen Freitag hatten die Freiheitlichen die Änderung des Bundesministeriengesetzes, das die Grundlage für die Zuständigkeiten der einzelnen Ressorts und deren Bezeichnung schafft, im Nationalrat noch abgelehnt.