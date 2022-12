FPÖ-Wien-Landesparteiobmann Nepp lebenslang von Twitter gesperrt

Dominik Nepp, Landesparteiobmann der FPÖ Wien, ist von der Social Media Plattform Twitter gesperrt worden. Es handelt sich laut der Tageszeitung "Heute" um eine lebenslängliche Sperre.

Diese Sperre sei lebenslänglich, und er dürfe auch keine neuen Accounts erstellen, berichtete die Tageszeitung "Heute" am Donnerstag. Grund dafür sei, dass Nepp die "Regel gegen Hass schürendes Verhalten" verletzt habe. "Dieser Regelverstoß wurde durch verschiedene Meldungen festgestellt, die zu seinem Verhalten eingereicht wurden", zitiert die Zeitung das Unternehmen. Nepp nannte die Sperre "absurd".

Nepp bezeichnete Sperre von Twitter als "absurd"

Schließlich haber er "Fehlentwicklungen im Gesundheitssystem" aufdecken wollen, so Nepp in einer Stellungnahme. Es sei "demokratiepolitisch bedenklich, wenn Social Media Plattformen den politischen Wettbewerb manipulieren und zensieren, was gesetzlich erlaubt ist", argumentierte der Wiener FPÖ-Chef. Nepp verlangt "klare und gerechte Regelungen", um fairen demokratischen Wettbewerb zu sichern.