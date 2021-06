FPÖ-Vorstandsbeschluss zur Abgrenzung von Identitären bleibt auch unter Kickl

Trotz Wechsels an der Spitze der FPÖ soll es auch unter der neuen Obmannschaft von Herbert Kickl dabei bleiben, dass Identitäre keine Funktion in der Partei ausüben können.

Keine Identitären bei der FPÖ: Für Kickl "technische Notwendigkeit"

Das liege "auf der Hand" und sei eine "technische Notwendigkeit", sagte Kickl im ORF-"Report" am Dienstag. Gleichzeitig betonte er, dass für ihn eine "patriotische Gesinnung" etwas Positives sei.

"Das bleibt aufrecht", sagte Kickl zur Frage nach jenem Beschluss, laut dem es keine personelle, funktionelle und auch aktionistische Überschneidung mit diesen Gruppierungen geben darf. "Ich weiß gar nicht, wie Sie auf die Idee kommen, das infrage zu stellen. Das liegt doch auf der Hand und das ist auch eine technische Notwendigkeit, die jede Partei für sich hat. Sie können ja auch nicht Mitglied in der Sozialistischen Partei sein und gleichzeitig eine Funktion bei der freiheitlichen Partei haben, das geht sich auch nicht aus."

FPÖ-Chef betont gleichzeitig "Positives" an Patriotismus

Gleichzeitig signalisierte der designierte FPÖ-Chef, der in der Vergangenheit keine Berührungsängste zur Identitären Bewegung erkennen ließ, Sympathien für deren Anliegen: "Ich sage Ihnen aber auch eines: Für mich ist die patriotische Gesinnung, wenn sie ein Mensch in sich trägt, für mich ist Heimatliebe, wenn sie ein Mensch in sich trägt - sofern das alles auf dem Boden von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit und unter Hochachtung der Grund- und Freiheitsrechte passiert - dann ist das etwas Positives und etwas Achtenswertes."