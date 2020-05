FPÖ traf sich bei "Trümmerfrauen-Denkmal" in Wien

Anlässlich des Kriegsendes vor 75 Jahren hat sich die FPÖ beim "Trümmerfrauen-Denkmal" in Wien getroffen und dort einen Kranz niedergelegt.

Die FPÖ hat am Freitag anlässlich des Kriegsendes vor 75 Jahren einen Kranz beim privat errichteten "Trümmerfrauen-Denkmal" an der Mölker Bastei in Wien niedergelegt. Parteichef Norbert Hofer sprach von einem "Zeichen des Gedenkens und der Dankbarkeit". An der Kranzniederlegung nahmen unter anderem auch Wiens FP-Vizebürgermeister Dominik Nepp und Volksanwalt Walter Rosenkranz teil.