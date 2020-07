FPÖ startet Petition "Polizisten sind keine Verbrecher"

Anstatt gegen die Polizei vorzugehen, sollte den Beamten "der Rücken gestärkt werden", so FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Deswegen startete die Partei nun die Petition "Polizisten sind keine Verbrecher".

Bei der Diskussion um Polizeigewalt in Österreich hat sich die FPÖ hinter die Exekutive gestellt. Sie startete am Montag die Petition "Polizisten sind keine Verbrecher", um gegen die "Diffamierung" der Beamten vorzugehen.

Acht Wiener Polizisten nach Gewalt-Vorwürfen suspendiert

Im aktuellen Fall von acht Wiener Polizisten, die nach Bekanntwerden eines Gewaltvideos suspendiert worden sind, wurde der FPÖ zufolge vorschnell gehandelt. Das Opfer, ein tschetschenischer Staatsbürger, sei "kein armes Hascherl" gewesen, sondern sei aufgrund der Ermittlungen rund um einen mutmaßlichen Auftragsmord an einem Tschetschenen in Niederösterreich erneut mit der Polizei in Berührung gekommen. Zudem sei auf dem Video nur ein Ausschnitt der Amtshandlung zu sehen. Schnedlitz wurde etwa zugetragen, dass den Übergriffen - mutmaßlich - eine Rangelei zwischen dem Opfer und den Beamten vorausgegangen ist.