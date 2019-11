FPÖ-Spesen: Sekretärin belastet Strache schwer

In der Spendenaffäre rund um Ex-FPÖ-Chef HC Strache meldet sich nun auch seine Ex-Sekretärin zu Wort und belastet den ehemaligen Parteichef. So soll er jahrelang falsche Rechnungen geschrieben haben.

In der Spesen-Affäre um Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache sind am Freitag Aussagen seiner früheren Sekretärin publik geworden, die den vormaligen Vizekanzler belasten. Das "profil" zitiert aus ihren Einvernahmen im September, bei denen sie berichtet hat, dass Strache auf Rat eines Mitarbeiters Rechnungen etwa für Putzfrauen oder Hundefutter in berufliche Essensrechnungen umwandeln habe lassen.