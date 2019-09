FPÖ- Spesen-Causa: Wiener Zwischenbericht ergab "nichts Auffälliges"

Dominik Nepp hat Donnerstagabend angekündigt, sämtliche über die Landesgruppe eingereichten und abgerechneten Spesenbelege Heinz-Christian Straches von 2012 bis zum jetzigen Zeitpunkt den ermittelnden Behörden zu übergeben.

Straches Spesen: Bisher keine Ungereimtheiten

Weiter läuft auch die Sonderprüfung zu den anonym erhobenen Vorwürfen zu fragwürdigen Spesenabrechnungen Straches. Bis dato seien aber keine Ungereimtheiten festgestellt worden, heißt es in Nepps Aussendung. Er ersuche deshalb die ermittelnden Behörden, im Gegenzug alle fraglichen Belege, so diese vorhanden seien, zur internen Kontrolle und Bewertung der FPÖ-Wien in Kopie zu übermitteln, da die Landespartei an einer vollständigen Aufklärung interessiert sei.