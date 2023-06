FPÖ sieht "Asyl-Notstand" und fordert Maßnahmen

Die FPÖ drähnt auf unmittelbare Grenzmaßnahmen und trommelt weiter für ihr Migrationskonzept "Festung Österreich".

Ein wesentlicher Punkt in dem freiheitlichen Programm sei es, im Asylrecht eine Notverordnung für eine Obergrenze einzuführen, also einen Asyl-Notstand auszurufen. Dies müsse geschehen, sagte der blaue Sicherheitssprecher Abg. Hannes Amesbauer am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Innsbruck. Zudem verlangte er das Errichten von Grenzbarrieren im Burgenland.