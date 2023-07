FPÖ-Sicherheitssprecher fordert "kompletten Asylstopp"

FPÖ-Sicherheitssprecher Hannes Amesbauer hat unter anderem einen "kompletten Asylstopp" gefordert.

Der niederösterreichische Landesrat Christoph Luisser (FPÖ) und FPÖ-Sicherheitssprecher Abg. Hannes Amesbauer haben am Freitag Kritik an der Asylpolitik der türkis-grünen Bundesregierung geübt. Es gelte, Österreich als Zielland weniger attraktiv zu machen, sagte Amesbauer in einer Pressekonferenz in St. Pölten. Es brauche als "Abschreckung" Zäune an "neuralgischen Stellen", etwa im Burgenland. Luisser sprach von einer "fehlerhaften Asylpolitik" des Bundes.