FPÖ schießt in Koks-Affäre gegen ÖVP-Manager Schmid

Nach der Veröffentlichung der Kokain-Fotos von Ex-FPÖler Johann Gudenus verlangt Kickl eine Stellungnahme der ÖVP zu den Drogenvorwürfen gegen den ÖVP-nahen ÖBAG-Chef Thomas Schmid.

Die am Dienstag via "Kurier" aufgetauchten Fotos, die Ex-FPÖ-Klubobmann Johann Gudenus mutmaßlich beim Drogenkonsum zeigen, hat dessen Nachfolger Herbert Kickl am Mittwoch zum Anlass genommen, die ÖVP zu attackieren. Finanzminister Gernot Blümel müsse seinerseits zu den Kokain-Vorwürfen gegen den ÖVP-nahen ÖBAG-Chef Thomas Schmid Stellung nehmen, forderte er im Nationalrat. Blümel ging nicht darauf ein.