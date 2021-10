FPÖ NÖ fordert Stopp bei Aufnahme von Asylwerbern

Die niederösterreichischen Freiheitlichen forderten am Samstag einen bundesweiten Aufnahmestopp von Asylwerbern in Österreich. FPÖ-NÖ-Chef Udo Landbauer forderte den Ausstieg aus der Flüchtlingskonvention.

Die FPNÖ hat am Samstag einen Aufnahmestopp von Asylwerbern in Österreich gefordert. "Landesrat (Gottfried, Anm.) Waldhäusl zeigt vor, wie es geht. Niederösterreich ist damit Vorbild für alle anderen Bundesländer", meinte FPNÖ-Chef Udo Landbauer, der den von seinem Parteikollegen verkündeten Übernahmestopp von Asylwerbern in Niederösterreich für "absolut richtig" hält. Landbauer verlangte in einer Aussendung zudem den Ausstieg Österreichs aus der Genfer Flüchtlingskonvention.