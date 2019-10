FPÖ kritisiert Heinz Fischer für geplante Rede in Wiener Abdullah-Zentrum

Alt-Bundespräsident Heinz Fischer soll am Mittwoch eine Konferenz, die von dem umstrittenen Wiener "König-Abdullah-Zentrums für den interreligiösen und interkulturellen Dialog" (KAICIID) organisiert wird, eröffnen. FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl äußerte Kritik.

Kickl kündigte am Montag an, seine Partei werde bald einen neuerlichen Antrag zur Schließung des von Saudi-Arabien finanzierten Zentrums einbringen.

Heinz Fischer soll Konferenz für Abdullah-Zentrum eröffnen

Heinz Fischer soll am Mittwoch eine von der KAICIID organisierte zweitägige Konferenz in Wien eröffnen, die dem Thema "Hate speech" (Hassrede) gewidmet ist. Der Nationalrat hatte sich im Juni in einer Entschließung mehrheitlich für einen Ausstieg Österreichs aus der derzeit am Wiener Schottenring ansässigen internationalen Organisation ausgesprochen. Demnach solle Österreich sowohl vom Errichtungs-, als auch vom Amtssitzabkommen zurücktreten. Der frühere SPÖ-Politiker Fischer hat sich später öffentlich gegen einen Rückzug Österreichs aus dem Abdullah-Zentrum ausgesprochen.