FPÖ-Kritik an AMS-Sondertopf für Flüchtlinge

Die Forderungen von AMS-Chef Johannes Kopf, zusätzliche 100 Mio. Euro Steuergeld mittels Sondertopf für Flüchtlinge auszugeben, stößt der niederösterreichsichen FPÖ-Landesrätin Susanne Rosenkranz sauer auf.

Kritik der FPÖ an AMS-Sondertopf für Flüchtlinge

Trotz sich eintrübender Wirtschaftsprognosen plane der Bund empfindliche Kürzungen im AMS-Budget. Dadurch fehle Geld für qualifizierte AMS-Maßnahmen, die tatsächlich einen Mehrwert für die Betroffenen bringen würden. "Ich denke hier an nachhaltige Beschäftigungsprojekte in Niederösterreich, die wir gemeinsam mit dem AMS NÖ finanzieren", betonte Rosenkranz am Dienstag in einer Aussendung.