FPÖ klagt Republik nach BP-Wahl 2016: Gericht soll Grundsatzfrage klären

Am Freitag startet der Prozess der FPÖ gegen die Republik Österreich. Die Partei klagt nach Wahlwiederholung auf 3,4 Mio. Euro Schadenersatz. Ein Gericht soll in einem ersten Schritt die Grundsatzentscheidung herbeiführen.

Am Freitag beginnt der von der FPÖ angestrengte Prozess gegen die Republik wegen der Bundespräsidentenwahl 2016. Die FPÖ fordert dabei 3,4 Mio. Euro Schadenersatz für die aufgehobene Stichwahl und die dann wegen fehlerhafter Kuverts verschobene Wahlwiederholung. Das Gericht könnte in einem ersten Schritt die Grundsatzfrage klären, ob in einem solchen Fall überhaupt Schadenersatz möglich ist.