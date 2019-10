FPÖ: Hofer suspendiert Strache

Die FPÖ hat HC Strache suspendiert. Das hat FPÖ-Chef Norbert Hofer am Dienstag bekannt gegeben. Auch ein Parteiausschluss könnte noch kommen - sollten sich die Vorwürfe gegen Strache erhärten.

Will Straches Wunsch nach Ruhestellung nachkommen

FPÖ-Parteichef Norbert Hofer erklärte in einer kurzen Stellungnahme während der Vorstandssitzung, mit der Suspendierung wolle er dem Wunsch Heinz-Christian Straches nachkommen, der am Vormittag erklärt hatte, er stelle seine Mitgliedschaft ruhend. Die Parteisatzung sehe ein solches Szenario nicht vor, eine Ruhestellung sei ja "de facto eine Suspendierung".

Die nun getroffene Maßnahme entspricht also "genau dem, was er in seiner eigenen Stellungnahme gesagt hat", so Hofer. Mit Strache sei das Vorgehen der Partei nicht abgesprochen gewesen. Er habe mit seinem Vorgänger das letzte Mal bei einer Wahlveranstaltung vor knapp zwei Wochen gesprochen, sagte der Parteiobmann.