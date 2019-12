FPÖ gegen Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips

Die FPÖ bekräftigte ihr Nein zur Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips.

Die FPÖ hat ihr Nein zur Abschaffung des Einstimmigkeitsprinzips bei Entscheidungen der EU-Regierungen bekräftigt. Eine entsprechende Forderung des ÖVP-Europaabgeordneten Othmar Karas sei "demokratiepolitisch bedenklich", sagte der FPÖ-Delegationsleiter im Europaparlament, Harald Vilimsky am Dienstag laut einer Aussendung seines Parlamentsklubs.

Vilimsky: Forderung von ÖVP-Mandatar Karas "demokratiepolitisch bedenklich"

Karas hatte sich am gestrigen Montagabend bei einer Podiumsdiskussion zur Feier des zehnjährigen Bestehens des EU-Vertrags von Lissabon in Wien für die allgemeine Einführung von Mehrheitsentscheidung auf EU-Ebene ausgesprochen. "Wir müssen das Einstimmigkeitsprinzip abschaffen, da es die Populisten an die Schalthebel der Blockade bringt", sagte der Vizepräsident der Europaparlaments.