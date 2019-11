FPÖ-Funktionär nach "Hitlergruß" aus Partei ausgeschlossen

Nach dem Zeigen eines "Hitlergrußes" wurde der Ortsparteiobmann von Loosdorf (Bezirk Melk) aus der FPÖ ausgeschlossen.

Video mit "Hitlergruß" kursiert im Netz

Der Mitschnitt zeigt den jungen Mann auf einer Treppe stehend, während ein Freund das Handy auf ihn hält und sagt: "Sag irgendwas". Der Mann bringt sich in Position, streckt den Arm empor und sagt "Hitla". Der filmende Freund im Hintergrund zeigt sich zufrieden: "Ja, genau, so passt das. Unser Chef....", dann bricht das Video ab. Der kurze Film kursiert derzeit in einer Whats-App Gruppe in Loosdorf. Es ist auch auf der Homepage des Wochenmagazins und auf YouTube zu sehen.