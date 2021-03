FPÖ fordert Nachbesserungen bei Informationsfreiheitsgesetz

Die FPÖ stößt sich am Regierungsentwurf für das Informationsfreiheitsgesetz. Die Partei fordert Nachbesserungen.

Nach der SPÖ fordert auch die FPÖ Nachbesserungen beim Regierungsentwurf für das Informationsfreiheitsgesetz. Konkret will Verfassungssprecherin Susanne Fürst das parlamentarische Fragerecht der Abgeordneten stärken. Außerdem stößt sie sich am "Kammerprivileg", wonach die Kammern nur ihren Mitgliedern auskunftspflichtig sein sollen, nicht aber einer breiteren Öffentlichkeit.

Fürst will auch parlamentarisches Fragerecht stärken

"Dass sich die Kammern komplett abschotten dürfen, sehe ich nicht als vertretbar an", sagt Fürst gegenüber der APA. Natürlich könne man differenzieren, ob bestimmte Informationen den Mitgliedern vorbehalten bleiben sollen, aber die Rolle der Kammern gehe weit über ihre Mitglieder hinaus. "Da gibt es ein Interesse auch von Nichtmitgliedern."

Weiters will Fürst in den Verhandlungen das Fragerecht der Abgeordneten stärken. Derzeit kann die Regierung parlamentarische Anfragen mit Verweis auf die Amtsverschwiegenheit unbeantwortet lassen. Die Regierung will nun zwar die Amtsverschwiegenheit streichen, aber dafür bestimmte Ausnahmen einführen, die der Informationsfreiheit auch künftig entgegenstehen - etwa die Vorbereitung einer Entscheidung oder Sicherheitsinteressen.