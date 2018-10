FPÖ-Familienfest im Wiener Prater: "Wir haben noch viel zu tun in diesem Land"

Ein Jahr nach der Nationalratswahl lud Vizekanzler Strache an seinem Hochzeitstag in den Wiener Prater. Verkündet wurde neben politischen Erfolgen auch ein familiärer Meilenstein.

Man habe in den ersten zehn Monaten schon mehr weitergebracht, als die letzte Regierung in zehn Jahren, betonte Strache. Als wichtigste Projekte für die weitere Arbeit in der Regierung nannte er die Reform der Mindestsicherung. Diese soll künftig maximal 863 Euro betragen. “Wir müssen gerecht differenzieren. Zugezogene, die keine Stunde gearbeitet haben, müssen weniger erhalten”, so Strache. Auch die Erhöhung der Mindestpension auf 1.200 Euro für Menschen, die mehr als 40 Jahre gearbeitet haben, und das Verbot des radikalen politischen Islams seien der FPÖ ein Anliegen. “Wir wollen die Symbole und Vereine des radikalen Islam verbieten und auflösen. Radikale Personen müssen unser Land verlassen.”