FPÖ entscheidet über Zukunft von Präsident Baron

Am Montag wird über die Zukunft des Freiheitlichen Wirtschafts-Präsidenten Karl Baron entschieden. Am frühen Abend könnte die Entscheidung fallen.

Die Freiheitliche Wirtschaft Wien berät in diesen Stunden über die Zukunft ihres Präsidenten Karl Baron. Der hat zuletzt Sympathien für den zurückgetretenen Ex-Parteichef Heinz-Christian Strache geäußert - und sich auch nicht an einer Unterstützungsaktion für den neuen Wiener Parteiobmann Dominik Nepp beteiligt. Zum Showdown könnte es am frühen Abend kommen.