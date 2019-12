FPÖ entscheidet diese Woche über Strache-Ausschluss

Doch nicht innerhalb von Stunden, sondern von Tagen will die FPÖ über den Ausschluss von Ex-Parteichef Strache beraten. Ein Ausschluss ist laut der Doppelspitze Kickl und Hofer unumgänglich.

Die Entscheidung über den Ausschluss von Ex-Obmann Heinz-Christian Strache lässt noch auf sich warten, wird aber wird im Laufe dieser Woche fallen. Das erklärte Parteichef Norbert Hofer am Montag am Rande eines Parlamentstermins vor Journalisten. Dass der Rauswurf die Partei nachhaltig spalten könnte, glaubt Hofer nicht. "Ich fürcht' mich vor gar nichts", zeigte er sich entspannt.

Strache-Ausschluss "aus gutem Grund"

Dass es mit dem Ausschluss nicht ganz so schnell geht, wie von Klubchef Herbert Kickl gewünscht, liege an der Arbeitsweise des Parteischiedsgerichts in Wien. Erst heute, Montag, hab er sich mit Landesparteichef Dominik Nepp in der Sache ausgetauscht, berichtete Hofer. Mit einem Ausschluss des von ihm "aus gutem Grund" suspendierten Strache ist aus Hofers Sicht fix zu rechnen: "Das wird, glaub ich, das Ergebnis der Beratungen in Wien sein. Etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen."