FPÖ: Burgenland-Chef Petschnig erteilt Strache-Rückkehr eine Absage

Der burgenländische FPÖ-Landesparteichef Alexander Petschnig hat einer möglichen Rückkehr vom früheren FPÖ-Chef Strache eine Absage erteilt. Für ihn sei das "kein Thema".

Für den burgenländischen FPÖ-Landesparteichef Alexander Petschnig ist eine Rückkehr des früheren Bundesparteiobmanns Heinz-Christian Strache "kein Thema". Der "Auftritt in Ibiza und danach" habe der Partei einigen Schaden zugefügt, so Petschnig zur APA. Einen Zwist oder gar eine Spaltung bei den Freiheitlichen sieht er derzeit nicht. Im Burgenland ist der Obmann weiter gefordert, so muss sich die Stadtpartei Eisenstadt nach dem Ausschluss Geza Molnars neu aufstellen.