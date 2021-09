FPÖ bei Regel-Kritik im "Eck der Corona-Leugner"

Am Donnerstag kam es zu einem Schlagabtausch zwischen FPÖ und ÖVP. Die ÖVP sieht die FPÖ bei deren Kritik an den Corona-Maßnahmen im "Eck der Corona-Leugner".

Kickl kritisierte Corona-Maßnahmen neuerlich

Kickl geißelte nach einer zweitägigen Klausur des Parlamentsklubs in Linz neuerlich die Schritte der Bundesregierung zur Eindämmung des Coronavirus. Bei den seit Donnerstag geltenden Regeln handle es sich um ein "neues, chaotisches, evidenzbefreites Maßnahmenpaket", so der FPÖ-Obmann auf einer Pressekonferenz in Linz. Es seien "immer dieselben Maßnahmen", die "immer in einer neuen Mixtur zum Einsatz kommen", sagte er.

Laut Kickl hätten Corona-Regeln nur zum Ziel Menschen "zu frustrieren"

Kritik an Wiener Infektiologen Wenisch

ÖVP: "Ohne Anti-Impf-Propaganda der FPÖ wäre Impfquote höher"

Scharfe Kritik an der FPÖ kam am Donnerstag von der ÖVP. "Ohne die Anti-Impf-Propaganda der FPÖ wäre die Impfquote in Österreich höher und wir könnten weitere Lockerungsschritte - wie etwa in Dänemark - durchführen", sagte Landwirtschaftsministerin Köstinger in einem Statement zur APA. Vernunft und Wissenschaft seien bei der FPÖ-Spitze offenbar keine politischen Kategorien mehr. "Mit einer höheren Impfquote könnten wir die Pandemie in Österreich in wenigen Wochen beenden", so Köstinger. "Die Freiheitlichen gefährden mit ihrer Propaganda die Gesundheit tausender Menschen. Sie stellen sich damit politisch ins Eck der Corona-Leugner."