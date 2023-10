FPÖ-Security attackierte ORF-Satiriker Klien

Bei Dreharbeiten zur Sendung "Gute Nacht Österreich" ist der ORF-Satiriker Peter Klien von einem Securtiy von FPÖ-Chef Herbert Kickl in den Schwitzkasten genommen und weggezerrt worden.

Der ORF verurteilt das "völlig inakzeptable Verhalten" in einer Aussendung "auf das Schärfste". Die Attacke auf ORF-Satiriker Klien, der sich am vergangenen Wochenende beim Oktoberfest in Hartberg ereignet hatte, wurde auf Kamera festgehalten. Das Video liegt der APA vor. Die FPÖ wollte auf Anfrage keinen Kommentar abgeben.