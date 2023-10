FPÖ ortet Bedrohung durch linksextreme Gruppen

Die FPÖ ortet weiterhin eine linksextreme Bedrohung in Österreich. Laut Generalsekretär Christian Hafenecker gingen die Behörden noch immer zu wenig gegen derartige Gruppen vor.

Die FPÖ ortet weiter eine linksextreme Bedrohung in Österreich. Noch immer gingen die Behörden im Land zu wenig gegen derartige Gruppen vor, so Generalsekretär Christian Hafenecker am Donnerstag in einer Pressekonferenz. Er führt dies vor allem auf die Regierungsbeteiligung der Grünen zurück. Auch die Erstellung des Rechtsextremismus-Berichts durch das Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstands, für ihn eine "kommunistische Tarnorganisation", kritisiert Hafenecker.