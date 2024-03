FPÖ: "Gewaltorgie, die über Wien drüberfährt"

Wiens FPÖ-Chef Dominik Nepp hat am Donnerstag in einem Sondergemeinderat eine "Gewaltorgie, die über Wien drüberfährt" geortet.

Die FPÖ hat in einem Sondergemeinderat die jüngsten Gewaltdelikte in der Bundeshauptstadt wie den mutmaßlichen Serienmissbrauch eines zwölfjährigen Mädchens thematisiert. Verantwortlich für die Ereignisse machte Nepp "die rote Willkommenspolitik". Die Vorfälle seien ein "Migranten-, ein kulturelles Problem". Unterstützung beim Problemaufriss erhielt Nepp von der ÖVP. Für eine differenzierte Sicht plädierten die Regierungsfraktionen SPÖ und NEOS sowie die Grünen.

Kritik an Wiener Bürgermeister

"Wir Freiheitliche werden uns nicht mundtot machen lassen", betonte Nepp, der es als "Respektlosigkeit" bezeichnete, dass Bürgermeister Michael Ludwig es offenbar nicht für nötig erachte, der Sitzung beizuwohnen. Dabei sei Ludwig für die Misere verantwortlich, so Nepp: "Das sind Menschen, die sie angelockt haben." Schließlich fielen die Sozialleistungen in Wien üppiger aus als in den anderen Bundesländern, etwa zahle Wien auch subsidiär Schutzberechtigten die volle Mindestsicherung. Bei der ÖVP ortete Nepp "Scheinheiligkeit", denn Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) traue sich selbst nur mit einer "Armada an Polizisten" nach Favoriten. Die FPÖ werde in einem Antrag als "Sofortmaßnahme" 500 Polizisten mehr in Favoriten verlangen, "die aufräumen und mit dem illegalen Pack abfahren", tönte Nepp.