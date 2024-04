FPÖ-Chef Kickl deckt bösen Fehler in neuer "investigativer Biografie" über ihn auf

Ein peinlicher Irrtum unterlief den Verfassern des neuen Buches "Kickl und die Zerstörung Europas". In ihrer Darstellung des FPÖ-Chefs haben sie dessen Großeltern vertauscht, was Kickl zu einem spöttischen Video anregte.

Das Buch bleibt jedoch in der fehlerhaften Version in den Geschäften, da alle Exemplare schon ausgeliefert seien, erklärte der Zsolnay-Verlag auf APA-Anfrage. Logistisch wäre es nicht möglich, z.B. mit Einlageblättern den Fehler zu korrigieren, da das Buch ja in dutzenden Buchhandlungen bereits aufliege. In einer zweiten Auflage, die jedenfalls erscheinen wird, wird die entsprechende Passage klarerweise neu gestaltet.