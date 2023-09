FPÖ bremst bei Ausbau der erneuerbaren Energie in NÖ

Niederösterreichs Freiheitliche stehen beim Ausbau der erneuerbaren Energie im Bundesland auf der Bremse. Kritik an der FPÖ üben deshalb die NEOS.

FPÖ NÖ will neue Gaskraftwerke statt erneuerbare Energie

Die Effizienz lasse hingegen zu wünschen über, erklärte der Mandatar. So unterscheide sich die tatsächliche jährliche Erzeugung von 4,30 Mio. MWh deutlich von der theoretisch möglichen von 16,3 Mio. MWh. Man liege bei der Windkraft somit bei lediglich rund 26 Prozent Effizienz. Die Spanne habe dramatische Auswirkungen auf die Versorgungssicherheit. Österreich sollte überlegen, neue Gaskraftwerke zu errichten, die dereinst auch mit Wasserstoff befeuert werden könnten, regte Dorner an.

PV-Anlagen und Windparks für FPÖ NÖ Gefahr für Naturschutz

Natürlich sei es sinnvoll, PV-Anlagen auf Parkplätzen, Dächern von öffentlichen Gebäuden oder von Lagerhallen zu errichten. "Eine 40 Hektar PV-Anlage in die grüne Wiese zu setzen, so wie das in meinem Bezirk geplant war, halte ich hingegen für absurd", betonte der Mandatar.