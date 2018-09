Fotoprojekt: Einmal noch vorbei an Wiens alten Geschäftsportalen

In den vergangenen Jahren sind viele alte Wiener Geschäfte verschwunden. Ein Buch und eine Ausstellung ermöglichen jetzt, die alten Wiener Geschäftsportale noch einmal anzusehen.

Präsentation am Dienstag

Ausgewählte Exemplare haben die Fotografen inzwischen in zwei auf je 150 Stück limitierten Büchlein veröffentlicht. Band 3 erscheint dieser Tage. Präsentiert wird er am Dienstag, 19.00 Uhr, in der Buchhandlung Lia Wolf (Sonnenfelsgasse 3), wo gleichzeitig die Ausstellung “Spurensuche 2018” (bis 9. Oktober) eröffnet wird. Für diese Schau haben die Herren 22 Geschäfte, die sie vor Jahren geknipst haben, noch einmal besucht und fotografiert. Nach dem Vorher-Nachher-Prinzip werden die Bilder einander gegenübergestellt – um zu zeigen, was aus den Shops geworden ist und wie sich das Stadtbild dadurch geändert hat.