Fotomarathon 2018 in Wien mit neuer Location: Jetzt anmelden

Fotobegeisterte aufgepasst. Auch heuer findet wieder der jährliche Fotomarathon in Wien statt. Am 6. Oktober können sich Fotointeressierte der Aufgabe stellen und tolle Preise absahnen.

Der diesjährige Fotomarathon findet am 6. Oktober erstmals in der Millennium City Wien statt. Diese ist sowohl der Start als auch der Zielpunkt. Es gibt 12 vorgegebene Themen, die man in maximal 12 Stunden fotografieren muss.

Die neue Location bietet den Teilnehmern auch zahlreiche Fotomotive. Das Einkaufszentrum und die Umgebung kann in die Themen der Bewerbe eingebaut werden. Man kann zwischen einer Einzel-Wertung und einer Kreativ-Wertung für Teams wählen, die Entscheidung darüber kann allerdings auch während des Bewerbs geändert werden. Jugendliche unter 16 Jahren werden als “Kreative” in einer eigenen Wertung geführt.

Wiener Fotomarathon mit Smartphone-App erleben

Eine Erneuerung seit dem letzten Jahr bietet den Teilnehmern auch die Chance, per eigens entwickelter Smartphone-App mitzumachen. Diese Wertung erfolgt in einer eigenen Kategorie. Zusätzlich zum Handy-Bewerb, kann auch am “Kamera”-Bewerb mitgemacht werden. Der Handy-Bewerb bietet sich auch an, um die Fotos zu bearbeiten.