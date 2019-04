FOTO WIEN zeigte die Schönheit der Wiener Gemeindebauten

Am 5. April wurden im Rahmen der FOTO WIEN die schönsten Bilder von Wiens Gemeindebauten ausgezeichnet. Die Bilder waren Teil der Schau "So schön ist Wien - So schön ist der Gemeindebau".

Zum 100-jährigen Jubiläum des Wiener Gemeindebaus lud Wiener Wohnen in Kooperation mit FOTO WIEN und Echo Media alle Wiener ein, ein Foto von ihrem Gemeindebau zu machen.

Im Rahmen einer Preisverleihung wurden am Freitag, den 5. April 2019, die 23 Bezirkssieger von Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal und FOTO WIEN-Leiterin Bettina Leidl ausgezeichnet.

Über 1.300 Einreichungen zum “schönsten Gemeindebau” in Wien Die besten 23 Bilder wurden aus über 1.300 Einreichungen bei dem Wettbewerb “So schön ist Wien – so schön ist der Gemeindebau” von der Jury, bestehend aus Sabine Hauswirth (Fotografin), Bettina Leidl (Direktorin Kunst Haus Wien), Christian Schantl (Wiener Wohnen), Fergus Sweeney (Redakteur Wiener Bezirksblatt) und Roland Vidmar (Geschäftsführer echonet) ausgewählt und waren im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung in der FOTO WIEN Festivalzentrale zu sehen.

“Der Wiener Gemeindebau zählt zu den schönsten und erfolgreichsten Wohnprojekten der Welt. Und der Gemeindebau war immer mehr als ‘nur’ ein Wohnhaus. Er ist ein Bekenntnis für lebenswertes und leistbares Wohnen. Diese Besonderheit ist auf den mehr als 1.300 Einreichungen deutlich zu sehen. Das ist eine großartige Beteiligung, über die ich mich sehr freue. Ich möchte mich bei allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich für das große Engagement bedanken”, so die Wiener Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal bei der Preisverleihung.