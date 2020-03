Forstunfall im Waldviertel: 50-Jähriger von Baum getroffen

Ein 50-Jähriger wollte eine vom Wind beschädigte Tanne einschneiden, dabei dürfte sich der Stamm aufgespalten haben und der Baum fiel unkontrolliert um.

Bei Forstarbeiten in einem Waldstück in der Nähe von Karlstein an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) ist ein 50-Jähriger am Dienstagnachmittag von einer umfallenden Tanne am Kopf getroffen worden.