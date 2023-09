Forstinger-Insolvenz: Jetzt werden Waren, Werkzeug und Inventar versteigert

Anfang Juli schlitterte die Autozubehörkette Forstinger erneut in die Insolvenz. Im Zuge der angestrebten Neustrukturierung werden mehrere Filialen geschlossen. Ware, Ausstattung und zum Teil auch Werkzeug aus den Werkstätten dieser Standorte werden nun versteigert.

Forstinger versteigert Waren und Inventar einiger Filialen

Die erste Auktion geht am 7. September in Traisen über die Bühne, die ganze Aktion soll noch im September abgeschlossen sein. Auch eine Besichtigung der Objekte sei möglich, teilte das Auktionshaus Aurena, das die Versteigerungen abwickelt, am Dienstag mit.