Forschung an der WU Wien wird mit 11 Mio. Euro unterstützt

Die B&C Privatstiftung und Investor Michael Tojner unterstützen die Forschung an der Wirtschaftsuniversität (WU) Wien in den kommenden zehn Jahren mit insgesamt 11 Mio. Euro.

WU soll größere Projekte umsetzen könnne

Vier WU-Professoren für Vorhaben ausgesucht

Von den Geldgebern wurden zunächst die Vorhaben von vier WU-Professoren ausgewählt: So will Nikolaus Franke vom Institut für Entrepreneurship und Innovation unter Einbindung von Studierenden "theoretisch gestützte, praktische Lösungen für die österreichische Industrie in Bezug auf die große Herausforderung der Digitalisierung liefern". Jonas Puck vom Institut für International Business will praxisrelevante Ergebnisse für die Frage liefern, was die ständigen Veränderungen im internationalen Rahmen für die Expansionsmöglichkeiten und -strategien von österreichischen Unternehmen bedeuten. Pucks Instituts-Kollege Phillip Nell wird die Rolle und Bedeutung von Unternehmenszentralen für Österreich untersuchen.

11 Millionen Euro werden auf zehn Jahre verteilt

Private Förderungen von Hochschulen bzw. von Wissenschaft und Forschung in dieser Höhe sind etwa in den USA gang und gäbe, in Österreich allerdings noch selten. 2010 erhielt etwa das Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg von der Invicta Privatstiftung zehn Millionen Euro. Magna-Gründer Frank Stronach hatte 2003 einen Vertrag mit der Technischen Universität (TU) Graz über die Einrichtung eines nach ihm benannten Instituts an der Fakultät für Maschinenbau abgeschlossen, der in insgesamt zehn Jahren Zuwendungen in Höhe von rund 24 Mio. Euro vorsah. Der Industrielle Hannes Androsch hatte 2004 eine Stiftung bei der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) eingerichtet, die am Beginn mit einer Mio. Euro dotiert war und bis 2012 auf zehn Mio. Euro umfassen sollte. Doch Androsch stoppte das Projekt, nachdem das Finanzamt dem aus der Stiftung gespeisten Preis 2011 die Gemeinnützigkeit aberkannt hat.