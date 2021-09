Forscher wollen Kühe zur "Stubenreinheit" erziehen

Für ein Forschungsprogramm zur Verringerung von Treibhausgasmissionen brachten Wissenschaftler Kühen bei, in einem dafür vorgesehenen Bereich zu urinieren.

Im Rahmen einer Studie trainierten Forscher den Kühen an, in einen dafür vorgesehenen Bereich zu urinieren. Die Möglichkeit, den Urin aufzufangen, könnte die Umweltbelastung durch Rinderhaltung erheblich reduzieren, erklärte ein Team neuseeländischer und deutscher Wissenschafter in einem Artikel in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins "Current Biology".