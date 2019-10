Forscher sicher: Vor 40 Jahren wurde Leben auf dem Mars entdeckt

Gibt es doch Leben auf dem Mars? Davon ist der ehemalige NASA-Forscher Gilbert Levin überzeugt. Er denkt, dass es dafür schon seit 40 Jahren Beweise gibt.

Marsmission vor über 40 Jahren

Konkret geht es um die Mission im Jahre 1976, bei der die Sonde Viking zum Mars geschickt wurde. In einem Blogbeitrag erklärt Levin, dass es ihm damals gelang, Leben auf dem Roten Planeten nachzuweisen. So soll es in einem Experiment Beweise für mikrobielle Atmung gegeben haben. Ein zweiter Test auf organische Materie blieb allerdings negativ. Laut Levin gebe es allerdings noch andere Faktoren, die auf Leben hinweisen würden.