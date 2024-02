Forscher schlagen Alarm: Camembert-Pilz bedroht

Forscher aus Frankreich haben davor gewarnt, dass der Camembert mit seiner charakteristischen weißen, flauschigen Rinde möglicherweise bald verschwinden könnte.

Das französische Forschungszentrum CNRS berichtet in der Zeitschrift "Le Journal", dass derzeit nur ein einziger Pilzstamm der Art Penicillium camemberti für die Herstellung des Weichkäses verwendet wird. Dieser Stamm vermehrt sich nicht sexuell, was bedeutet, dass keine neuen genetischen Informationen hinzukommen. Im Laufe der Zeit hat er dadurch die Fähigkeit verloren, die für die Fortpflanzung notwendigen Sporen zu produzieren.

Camembert-Pilz: Forscher warnen vor zu wenig Diversität

In dem Beitrag heißt es, für Produzenten sei es mittlerweile sehr schwierig geworden, den Pilzstamm in ausreichender Menge zu erstehen. Eine kurzfristige Gefahr sieht die Biologin Tatiana Giraud von der Université Paris-Saclay aber nicht. "In den nächsten fünf bis zehn Jahren wird die Camembert-Industrie nicht bedroht", sagte sie in der Zeitung "Le Parisien". "Aber wir wollen auf die Gefahren einer zu großen Vereinheitlichung von Arten aufmerksam machen", zitiert "Libération" sie.