Forscher aus Wien enttarnen Tumorzellen

Einen neuen Weg, um einem Tumor seine Tarnung vor dem Abwehrsystem wegzunehmen, stellen Forscher der Universität Wien im Fachjournal "Molecular Therapy Oncolytics" vor.

Protein namens "CD47" wird auch von Krebszellen gebildet

Protein-Blocker enttarnt Tumorzellen

Die Wiener Forscher um Manfred Ogris vom Department für Pharmazeutische Wissenschaften der Uni Wien schleusten nun gezielt in Brustkrebs-Gewebeproben DNA-Sequenzen ein, die die Bildung eines Proteins anstoßen, das als "CD47"-Blocker fungiert. Dies entzieht den Tumorzellen nicht nur ihre Tarnung, sondern aktivierte auch die Produktion eines sogenannten Fusionsproteins in anderen Zellen, das wiederum Immunzellen in der Zellumgebung alarmierte, heißt es am Dienstag in einer Aussendung der Uni Wien. So wurde in den Gewebeproben das Tumorwachstum eingebremst bzw. in einem Drittel der Fälle sogar zurückgedrängt.