Formel 1 in Spielberg: Tipps zur stressfreien Anreise

Am Wochenende pilgern wieder tausende Formel 1-Fans nach Spielberg, wenn dort der Österreich-Grand-Prix ausgetragen wird. Wie man bei der Anreise Zeit und Nerven sparen kann, lest ihr hier.

Am 4. Juli wird der Österreich-Grand-Prix in Spielberg ausgetragen. Der Veranstalter rechnet mit rund 100.000 Besuchern. Deutlich mehr als am vergangenen Rennwochenende zugelassen waren, aber auch deutlich weniger als sonst üblich bei der Formel 1.