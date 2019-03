Formel 1 am Spielberg: Ticket-Verkauf gestartet

Der Ticketverkauf für den Formel-1-Grand-Prix von 28. bis 30. Juni am Spielberg ist voll angelaufen, die Tribünenplätze sind äußerst begehrt. Verschiedene Ticket- Varianten stehen zur Auswahl.

Der österreichische Rennstall Red Bull Racing ist hungrig auf den nächsten Formel-1-Titel. Max Verstappens Kampfansage beim Auftakt in Melbourne war laut und deutlich! 2018 hat der Niederländer zum ersten Mal den Heim-Grand-Prix seines Teams am Spielberg gewonnen und die Fans sind heiß auf das nächste Volksfest der Königsklasse auf dem Red Bull Ring.

Die gesamte Rennaction mit voller Ladung Side Events ist den Formel-1-Fans am Spielberg mit einem Wochenend-Ticket sicher. Neben dem Wochenendticket gibt es für sämtliche Tribünen des Red Bull Ring und für das Stehplatz-Areal auch Sonntags-Tickets. Wer Rennaction pur erleben möchte, hat die freie Wahl: Red Bull Tribüne mit bester Übersicht auf die gesamte Rennstrecke, Steiermark-Tribüne direkt an der Startkurve oder die myWorld Start-Ziel-Tribüne inklusive aller Boxenstopps live und hautnah.

Sehr beliebt bei den Fans ist das Tribünen Hopping mit dem „3 Corner Ticket“. Für 2019 gibt es nur noch wenige dieser Spezial-Tickets. Besucher können an drei Tagen die Königsklasse

von mehreren Tribünen, also aus unterschiedlichen Perspektiven, verfolgen. „Tribünen Hopping“ ist unter anderem in folgender Variante zu haben: Die Trainingssessions am Freitag auf der Steiermark-Tribüne, das Qualifying am Samstag auf der Red Bull Tribüne und das Rennen am Sonntag auf der Start-Ziel-Tribüne.