Förderungen für Heizungstausch ab 2024 erhöht

Ab 2024 plant das Klimaministerium, die finanzielle Unterstützung für den Austausch von Heizungen und die thermische Sanierung zu erhöhen.

Künftig sollen durch Bundes- und Landesförderungen im Schnitt 75 Prozent der Kosten für eine neue Heizung ersetzt werden. Die Bundesförderung für die thermische Sanierung verdreifacht sich im mehrgeschossigen Wohnbau von 100 Euro auf 300 Euro pro Quadratmeter, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Die neuen Förderhöhen sollen ab 1.1.2024 gelten.

Erhöhung der Förderungen für Heizungstausch ab 2024

Die neuen Förderungen müssen zuvor aber noch der Umweltförderungskommission zum Beschluss vorgelegt werden. Der Beschluss soll am 12. Dezember fallen.

Pauschale von 7.500 Euro bisher beim Tausch einer Gasheizung

Für den Tausch einer Gasheizung gab es bisher eine Pauschale von 7.500 Euro plus einem "Raus aus Gas"-Bonus von 2.000 Euro. Nun sollen technologiespezifische Förderpauschalen eingeführt werden, um die unterschiedlichen Investitionskosten der verschiedenen Heizsysteme besser abzubilden, so das Ministerium.

Pauschale von 15.000 Euro für Anschluss von Ein- oder Zweifamilienhaus an Nah- oder Fernwärme

So soll ein Ein- oder Zweifamilienhaus bei einem Anschluss an die Nah- oder Fernwärme eine Pauschale von 15.000 Euro und bei Einbau einer Wasser-Wasser- oder Sole-Wasser-Wärmepumpe sogar 23.000 Euro erhalten. Im mehrgeschossigen Wohnbau soll es je nach Heizungssystem bis zu 45.000 Euro Basisförderung des Bundes plus 4.000 Euro pro Wohneinheit für die Zentralisierung des Heizsystems geben. Bisher betrugen die Basisförderung 15.000 Euro und die Förderung pro Wohneinheit 3.000 Euro.