Forderung nach Entschädigung: Balluch-Klage von EGMR abgewiesen

Eine Klage von Martin Balluch vom VGT wurde vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte für unzulässig erklärt.

Tierschützer-Causa: Balluch-Klage von EGMR abgewiesen

Ein Einzelrichter des EGMR sah keines der in der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) aufgezählten Rechte gebrochen. Die Beschwerde Balluchs wurde für unzulässig erklärt. “Diese Entscheidung ist endgültig und unterliegt keiner Berufung an einen Dreierausschuss, eine Kammer oder an die Große Kammer” heißt es in dem Schriftstück.